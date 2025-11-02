LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-4 0-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | il canadese annulla 2 palle break
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SABALENKA DALLE 15.00 40-30 Scambio comandato da fondo da Aliassime, in rete il recupero di diritto di Sinner. 40-15 Battuta esterna vincente. 30-15 Ace al centro di Sinner. 15-15 Diritto in contropiede di Aliassime, largo il rovescio incrociato del n.2. 15-0 Servizio esterno vincente dell’italiano. 0-1 Ace esterno. Il servizio ha salvato ancora una volta Auger-Aliassime. A-40 Brutto errore di Sinner, che stecca di rovescio. Let sulla prima. 40-40 Battuta vincente al corpo a 215 kmh. 40-A Sinner risponde bene, avanza e chiude con un diritto vincente in contropiede. 🔗 Leggi su Oasport.it
