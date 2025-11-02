LIVE Sinner-Auger-Aliassime 4-3 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | break da difendere più equilibrio in questa fase
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SABALENKA DALLE 15.00 40-30 Errore gratuito di Sinner, in rete il diritto dal centro. Warning ad Aliassime per violazione di tempo. 30-30 In rete il rovescio lungolinea del n.10. 30-15 Ed ecco il servizio vincente al corpo con la seconda. 15-15 Sinner è un muro in difesa, incredibile. Largo il diritto incrociato di un Aliassime che sembra non saper come fare il punto, se non con la battuta. 15-0 Schiaffo al volo vincente di Aliassime. 5-3 Servizio vincente al centro del n.2. 40-0 Sinner porta a scuola Aliassime. Prima ribalta l’inerzia dello scambio con un diritto lungolinea, poi lo chiude con una palla corta che il canadese neanche vede partire. 🔗 Leggi su Oasport.it
