LIVE Sinner-Auger-Aliassime 2-1 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | il canadese risale da 15-30
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SABALENKA DALLE 15.00 30-15 Battuta vincente al centro a 215 kmh. 15-15 Assurdo recupero di Sinner con il back di diritto. Auger-Aliassime avanza a rete e viene infilato dal perfetto pallonetto dell’italiano. 15-0 Largo di poco il rovescio lungolinea dell’italiano. 3-1 Servizio e rovescio lungolinea di Sinner, lungo il recupero di diritto di Aliassime. 40-0 Sinner domina sulla diagonale di rovescio, in rete la palla del n.10. 30-0 Seconda in kick, in rete la risposta di rovescio del canadese. 15-0 Scambio interminabile. Sinner lo chiude con un acciecante rovescio incrociato vincente. 🔗 Leggi su Oasport.it
