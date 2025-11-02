LIVE Sinner-Auger-Aliassime 1-0 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | break immediato del n2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SABALENKA DALLE 15.00 30-30 Battuta al corpo, in corridoio di poco la risposta istintiva dell’italiano. 15-30 Sinner fa fare il tergicristallo ad Aliassime e altro errore del canadese con il rovescio incrociato. 15-15 Per ora Aliassime non regge lo scambio da fondo. In rete il diritto del n.10. 15-0 Ace esterno di Aliassime. 2-0 Servizio esterno vincente. Sinner consolida il break di vantaggio. 40-15 Sinner doma la risposta aggressiva del canadese, poi Auger-Aliassime spara in rete il diritto in corsa. 30-15 Ace al centro dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it
