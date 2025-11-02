LIVE Sinner-Auger-Aliassime 0-0 ATP Parigi 2025 in DIRETTA | inizia la finale per il titolo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SABALENKA DALLE 15.00 15.07 Inizia la fase di riscaldamento. 15.07 Sinner vince il sorteggio e decide di ricevere nel game d’apertura. 15.05 Anche oggi un accenno di sorriso sul volto di Sinner. 15.04 Giocatori in campo dopo un ingresso scenografico. 15.02 I giocatori stanno per fare il loro ingresso in campo. 14.55 Ricordiamo che, in contemporanea con Jannik Sinner, farà il suo debutto alle WTA Finals Jasmine Paolini, opposta alla n.1 al mondo Aryna Sabalenka. Insomma, un pomeriggio di grandissimo tennis in salsa azzurra. 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
