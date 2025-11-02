LIVE Paolini-Sabalenka WTA Finals 2025 in DIRETTA | si parte con la bielorussa al servizio
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-0 Break Sabalenka. Risposta di rovescio vincente della numero uno del mondo. 30-40 Palla break Sabalenka. Ancora un errore con il dritto da parte dell’italiana. 30-30 ACE Paolini! 15-30 La bielorussa colpisce male la risposta di rovescio. 0-30 Non passa il dritto lungolinea di Paolini. 0-15 Scappa via il dritto dal centro della toscana. 1-0 Game Sabalenka. Se ne va la risposta di rovescio di Paolini. 40-30 Scarica Jasmine su questo dritto lungolinea. 30-30 Non passa il dritto in uscita dal servizio di Sabalenka. 30-15 Prima al centro vincente della bielorussa. 🔗 Leggi su Oasport.it
