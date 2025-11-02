LIVE Paolini-Sabalenka WTA Finals 2025 in DIRETTA | sfida da brividi alla n1 del mondo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals 2025 tra Jasmine Paolini e la bielorussa Aryna Sabalenka. L’azzurra torna a calcare i campi dell’evento conclusivo dopo una nuova stagione strepitosa. Ottavo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con la toscana sotto 5-2. L’ultimo precedente risale alla combattuta semifinale del torneo di Stoccarda vinta per 7-5 6-4 dalla numero uno del mondo. Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, si presenta all’importante appuntamento che archivia la stagione da numero 8 del ranking WTA. 🔗 Leggi su Oasport.it
