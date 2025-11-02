LIVE Paolini-Sabalenka WTA Finals 2025 in DIRETTA | l’azzurra in campo alle 15.00 contro la n1 del mondo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini-Sabalenka. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo delle due giocatrici. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals 2025 tra Jasmine Paolini e la bielorussa Aryna Sabalenka. L’azzurra torna a calcare i campi dell’evento conclusivo dopo una nuova stagione strepitosa. Ottavo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con la toscana sotto 5-2. L’ultimo precedente risale alla combattuta semifinale del torneo di Stoccarda vinta per 7-5 6-4 dalla numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Finale a Parigi e Finals a Riyadh, la domenica pomeriggio è azzurra Paolini-Sabalenka in chiaro in diretta su SuperTennis dalle 15:00 - facebook.com Vai su Facebook
Finale a Parigi e Finals a Riyadh, la domenica pomeriggio è azzurra Paolini-Sabalenka in chiaro in diretta su SuperTennis dalle 15:00 - X Vai su X
Paolini-Sabalenka diretta Wta Finals: segui l'esordio di Jasmine. Tennis oggi LIVE - L'azzurra, inserita nel gruppo 'Steffi Graf', sfida la numero uno del mondo sul cemento indoor di Riad: aggiornamenti in tempo reale ... Si legge su corrieredellosport.it
LIVE Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025 in DIRETTA: esordio da brividi contro la n.1 al mondo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals 2025 tra ... Lo riporta oasport.it
Su che canale vedere in tv Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025: orario, programma in chiaro, streaming - Dopo la vittoria in doppio assieme a Sara Errani, Jasmine Paolini esordirà in singolare alle WTA Finals 2025 di Riad, in Arabia Saudita, nella seconda ... Si legge su oasport.it