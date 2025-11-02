LIVE Paolini-Sabalenka WTA Finals 2025 in DIRETTA | l’azzurra in campo alle 15.00 contro la n1 del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14:43 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Paolini-Sabalenka. Poco meno di 20 minuti all’ingresso in campo delle due giocatrici. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals 2025 tra Jasmine Paolini e la bielorussa Aryna Sabalenka. L’azzurra torna a calcare i campi dell’evento conclusivo dopo una nuova stagione strepitosa. Ottavo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici con la toscana sotto 5-2. L’ultimo precedente risale alla combattuta semifinale del torneo di Stoccarda vinta per 7-5 6-4 dalla numero uno del mondo. 🔗 Leggi su Oasport.it

