LIVE Paolini-Sabalenka 3-6 1-6 WTA Finals 2025 in DIRETTA | la n1 del mondo non lascia scampo all’azzurra
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Sabalenka. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:31 Dopodomani l’azzurra sfiderà la perdente del derby americano tra Gauff e Pegula nel match che terrà a galla una delle due nel girone Steffi Graf. 16:29 Un’ora e 10 minuti di gioco bastano alla numero uno WTA per liquidare l’italiana. 11 addirittura gli ACE della tennista di Minsk, che ha messo in campo l’82% di prime ricavando il 67% dei punti. Jasmine si è fermata invece al 50% tanto con la prima che con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Aryna Sabalenka conquista il primo set! Jasmine Paolini prova a riaprire il parziale dopo il break subito in apertura, strappando il servizio alla bielorussa nel settimo game. È immediata però la reazione della numero al mondo, che conquista subito un altro b - X Vai su X
Finale a Parigi e Finals a Riyadh, la domenica pomeriggio è azzurra Paolini-Sabalenka in chiaro in diretta su SuperTennis dalle 15:00 - facebook.com Vai su Facebook
Paolini-Sabalenka LIVE alle 15 su Sky Sport Tennis - Auger Aliassime, la finale di oggi al Parigi Atp 2025: risultato in diretta LIVE ... Secondo sport.sky.it
Diretta Paolini Sabalenka/ Streaming video tv: debutto con la numero 1 (WTA Finals 2025, oggi 2 novembre) - Diretta Paolini Sabalenka streaming video tv, oggi domenica 2 novembre: orario e risultato live della partita di Jasmine nelle WTA Finals 2025. Segnala ilsussidiario.net
Paolini-Sabalenka diretta Wta Finals: segui l'esordio di Jasmine. Tennis oggi LIVE - L'azzurra, inserita nel gruppo 'Steffi Graf', sfida la numero uno del mondo sul cemento indoor di Riad: aggiornamenti in tempo reale ... Lo riporta msn.com