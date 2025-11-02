LIVE Paolini-Sabalenka 3-6 1-6 WTA Finals 2025 in DIRETTA | la n1 del mondo non lascia scampo all’azzurra

2 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:32 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Paolini-Sabalenka. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:31 Dopodomani l’azzurra sfiderà la perdente del derby americano tra Gauff e Pegula nel match che terrà a galla una delle due nel girone Steffi Graf. 16:29 Un’ora e 10 minuti di gioco bastano alla numero uno WTA per liquidare l’italiana. 11 addirittura gli ACE della tennista di Minsk, che ha messo in campo l’82% di prime ricavando il 67% dei punti. Jasmine si è fermata invece al 50% tanto con la prima che con la seconda. 🔗 Leggi su Oasport.it

