LIVE Paolini-Sabalenka 3-6 0-3 WTA Finals 2025 in DIRETTA | set e doppio break di margine per la bielorussa
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Doppio break Sabalenka. Se ne va purtroppo il dritto di Paolini. Si mette male. 40-AD Palla del doppio break Sabalenka. Solido contropiede di dritto della numero uno del mondo. 40-40 Altra gran risposta di rovescio di Sabalenka. AD-40 Ottima prima al centro dell’italiana. 40-40 Risposta di rovescio vincente della bielorussa. AD-40 Servizio e dritto della toscana. 40-40 Se ne va il rovescio difensivo di Jasmine. AD-40 Altro errore di dritto della tennista di Minsk. 40-40 Decolla la risposta di rovescio della bielorussa. 30-40 Palla del doppio break Sabalenka. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Finale a Parigi e Finals a Riyadh, la domenica pomeriggio è azzurra Paolini-Sabalenka in chiaro in diretta su SuperTennis dalle 15:00 - facebook.com Vai su Facebook
Finale a Parigi e Finals a Riyadh, la domenica pomeriggio è azzurra Paolini-Sabalenka in chiaro in diretta su SuperTennis dalle 15:00 - X Vai su X
Paolini-Sabalenka LIVE alle 15 su Sky Sport Tennis - Auger Aliassime, la finale di oggi al Parigi Atp 2025: risultato in diretta LIVE ... Scrive sport.sky.it
Paolini-Sabalenka diretta Wta Finals: segui l'esordio di Jasmine. Tennis oggi LIVE - L'azzurra, inserita nel gruppo 'Steffi Graf', sfida la numero uno del mondo sul cemento indoor di Riad: aggiornamenti in tempo reale ... Segnala msn.com
LIVE Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025 in DIRETTA: esordio da brividi contro la n.1 al mondo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals 2025 tra ... Lo riporta oasport.it