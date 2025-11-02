LIVE Paolini-Sabalenka 3-6 0-3 WTA Finals 2025 in DIRETTA | set e doppio break di margine per la bielorussa

Oasport.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-0 Doppio break Sabalenka. Se ne va purtroppo il dritto di Paolini. Si mette male. 40-AD Palla del doppio break Sabalenka. Solido contropiede di dritto della numero uno del mondo. 40-40 Altra gran risposta di rovescio di Sabalenka. AD-40 Ottima prima al centro dell’italiana. 40-40 Risposta di rovescio vincente della bielorussa. AD-40 Servizio e dritto della toscana. 40-40 Se ne va il rovescio difensivo di Jasmine. AD-40 Altro errore di dritto della tennista di Minsk. 40-40 Decolla la risposta di rovescio della bielorussa. 30-40 Palla del doppio break Sabalenka. 🔗 Leggi su Oasport.it

live paolini sabalenka 3 6 0 3 wta finals 2025 in diretta set e doppio break di margine per la bielorussa

© Oasport.it - LIVE Paolini-Sabalenka 3-6 0-3, WTA Finals 2025 in DIRETTA: set e doppio break di margine per la bielorussa

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

live paolini sabalenka 3Paolini-Sabalenka LIVE alle 15 su Sky Sport Tennis - Auger Aliassime, la finale di oggi al Parigi Atp 2025: risultato in diretta LIVE ... Scrive sport.sky.it

Paolini-Sabalenka diretta Wta Finals: segui l'esordio di Jasmine. Tennis oggi LIVE - L'azzurra, inserita nel gruppo 'Steffi Graf', sfida la numero uno del mondo sul cemento indoor di Riad: aggiornamenti in tempo reale ... Segnala msn.com

LIVE Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025 in DIRETTA: esordio da brividi contro la n.1 al mondo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals 2025 tra ... Lo riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Paolini Sabalenka 3