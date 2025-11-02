LIVE Paolini-Sabalenka 3-4 WTA Finals 2025 in DIRETTA | controbreak dell’azzurra!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AD-40 Set point Sabalenka. Terzo ACE del game della tennista di Minsk. 40-40 Scappa via il dritto in uscita dal servizio della bielorussa. Parità. 40-30 Set point Sabalenka. Se ne va il dritto difensivo della toscana. 30-30 Secondo ACE consecutivo. 15-30 ACE Sabalenka, il quarto. 0-30 Risposta di rovescio vincente dell’azzurra! 0-15 La numero uno del mondo perde il controllo del dritto. 5-3 Break Sabalenka. Risposta aggressiva e dritto in contropiede comodo per la bielorussa, che serve ora per il set. 40-AD Palla break Sabalenka. Jasmine stringe troppo l’angolo del dritto incrociato. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Finale a Parigi e Finals a Riyadh, la domenica pomeriggio è azzurra Paolini-Sabalenka in chiaro in diretta su SuperTennis dalle 15:00 - facebook.com Vai su Facebook
Finale a Parigi e Finals a Riyadh, la domenica pomeriggio è azzurra Paolini-Sabalenka in chiaro in diretta su SuperTennis dalle 15:00 - X Vai su X
Paolini-Sabalenka diretta Wta Finals: segui l'esordio di Jasmine. Tennis oggi LIVE - L'azzurra, inserita nel gruppo 'Steffi Graf', sfida la numero uno del mondo sul cemento indoor di Riad: aggiornamenti in tempo reale ... Come scrive corrieredellosport.it
LIVE Paolini-Sabalenka, WTA Finals 2025 in DIRETTA: esordio da brividi contro la n.1 al mondo - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match del gruppo Steffi Graf delle WTA Finals 2025 tra ... Riporta oasport.it
Diretta Paolini Sabalenka/ Streaming video tv: debutto con la numero 1 (WTA Finals 2025, oggi 2 novembre) - Diretta Paolini Sabalenka streaming video tv, oggi domenica 2 novembre: orario e risultato live della partita di Jasmine nelle WTA Finals 2025. Lo riporta ilsussidiario.net