LIVE Milano-Monviso 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le ragazze di Lavarini vogliono chiudere la pratica nel terzo set 11-7

Oasport.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-9 Invasione a muro di Monviso! 12-9 Altro punto per Danesi. 11-9 Pallonetto vincente di Siftar, Cagnin non riesce nel recupero. 11-8 Esce il servizio di Piva. Time-out di Monviso! 11-7 Cagnin a tutto braccio in parallela! 10-7 Ricezione sbagliata di Siftar, Danesi pulisce a rete! 9-7 ANCORA DANESI!! Questa volta con il muro su Akrari. 8-7 Non sbaglia due volte di fila Danesi, questa volta il primo tempo le porta un punto. 7-7 Errore di Danesi in attacco. 7-6 Davyskiba con la diagonale. 7-5 Diagonale perfetta di Egonu. 6-5 Ace di Siftar! 6-4 Pipe di Davyskiba. 🔗 Leggi su Oasport.it

