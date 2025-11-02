LIVE Milano-Monviso 2-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le ragazze di Lavarini vogliono chiudere la pratica nel terzo set 11-7
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-9 Invasione a muro di Monviso! 12-9 Altro punto per Danesi. 11-9 Pallonetto vincente di Siftar, Cagnin non riesce nel recupero. 11-8 Esce il servizio di Piva. Time-out di Monviso! 11-7 Cagnin a tutto braccio in parallela! 10-7 Ricezione sbagliata di Siftar, Danesi pulisce a rete! 9-7 ANCORA DANESI!! Questa volta con il muro su Akrari. 8-7 Non sbaglia due volte di fila Danesi, questa volta il primo tempo le porta un punto. 7-7 Errore di Danesi in attacco. 7-6 Davyskiba con la diagonale. 7-5 Diagonale perfetta di Egonu. 6-5 Ace di Siftar! 6-4 Pipe di Davyskiba. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
Archiviato il derby con la Igor Novara, la Wash4Green Monviso Volley si prepara per il difficile match con la Numia Vero Volley Milano. Sul campo della squadra di coach Lavarini Bussoli e compagne sono chiamate ad una sfida importante, dove sarà necessa - facebook.com Vai su Facebook
It’s ? - ? Domenica 2 novembre, ore 15.00 Allianz Cloud, Milano ? bit.ly/3X552Ox #TrueLove - X Vai su X
LIVE Milano-Monviso, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa per proseguire la risalita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Numia Vero Volley ... Da oasport.it
LIVE Milano-Modena, 3-2 Superlega volley 2026 in DIRETTA: Reggers si carica la squadra sulle spalle, rimonta incredibile dei lombardi! - L'appuntamento è al prossimo live di volley, un saluto ... Lo riporta oasport.it