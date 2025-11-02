LIVE Milano-Monviso 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | le padrone di casa soffrono ma vincono 25-22 il primo set!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25-22 PRIMO SET A MILANO!! Il muro di Egonu fa tirare a Liverani un bel sospiro di sollievo! 24-22 Il primo tempo di Akrari esce, due set point per Milano! 23-22 Che schiaffo di Egonu che trova una diagonale strettissima! 22-22 Esce il servizio di Milano! 22-21 Piva trova la diagonale. 21-21 Malual trova la deviazione del muro, la palla atterra in campo. 21-20 Danesi trova il mani out ma il muro di Sylves esce di un soffio! 20-20 Monviso trova il pareggio con la meravigliosa parallela di Davyskiba! 20-19 Suftar è brava ad insaccare la palla nelle mani del muro milanese. 🔗 Leggi su Oasport.it
