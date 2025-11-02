LIVE Milano-Monviso 1-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la squadra ospite paga i molti errori in attacco 18-14!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-15 Invasione di Battistoni che tocca la rete. 19-15 Parallela fortissima di Lanier. 18-15 Malual trova il mani fuori. Altro time-out per Monviso che in questa seconda parte di set paga i molti errori in attacco. 18-14 IL MURO DI DANESI!! Davyskiba fermata. 17-14 Non passa la ricezione di Sifter. Ace di Bosio. 16-14 Colpo di seconda di Bosio! 15-14 Battistoni pulisce a rete dopo la difesa lunga di Egonu! 15-13 Tocco morbido di Sartori che risolve con un colpo vincente. 14-13 Grandissimo pallonetto di Malual! 14-12 Errore al servizio per Pietrini. Il challenge conferma il punto per Milano, non c’è il tocco del muro. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Milano-Monviso, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa per proseguire la risalita
