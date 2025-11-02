LIVE Milano-Monviso 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | squadra di casa vicina al primo set ma occhio alla rimonta piemontese 19-15
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il challenge chiamato da Milano conferma la decisione arbitrale, il tocco a muro non c’è. 19-16 Lanier cerca la deviazione del muro ma il colpo è completamente sbagliato. Time-out per Milano, con Lavarini che vuole parlare alle sue ragazze. 19-15 Sylves mura Sartori! 19-14 Il colpo di Siftar non viene fermato dal muro. 19-13 Sylves trova il primo tempo. 19-12 Altro colpo favoloso di Egonu che mette sulla riga una bellissima parallela. 18-12 Il colpo di Malual si insacca nel muro di Milano. 18-11 Anche Egonu sbaglia dai nove metri. 18-11 Sbaglia anche Monviso. 🔗 Leggi su Oasport.it
