LIVE Milano-Monviso 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | ottima partenza della padrone di casa 12-7
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-7 Esce l’attacco in parallela di Davyskiba. Time-out di Monviso! 12-7 Muro di Danesi-Egonu! 11-7 Primo tempo di Danesi, poco preciso ma molto efficace. 10-7 Siftar sbaglia al servizio. Richiesta di videocheck di Milano, ma il punto viene confermato a Monviso. 9-7 Egonu cerca la deviazione del muro ma per il primo arbitro non la trova. 9-6 Parallela meravigliosa di Egonu! 8-6 Monviso battezza fuori il servizio di Sartori ma la palla è dentro! Ace dell’italiana. 7-6 Primo punto per Lanier! 6-6 Pareggia Monviso con la parallela di Malual. 6-5 Sylves con il primo tempo che Fersino non può difendere! 6-4 Siftar manda fuori la sua parallela. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Milano-Monviso, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa per proseguire la risalita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Numia Vero Volley ... Si legge su oasport.it
