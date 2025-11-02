LIVE Milano-Monviso 0-0 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | inizia il match dell’Allianz Cloud!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Inizia il match. 14.58 Kurtagic non ci sarà, Lavarini perde il suo centrale per un problema alla spalla. 14.57 Formazioni in campo, pronte a salutarsi come classico rito prima dell’inizio del match. 14.54 Al momento Milano è quarta in classifica con l’obiettivo di migliorare la sua posizione. Si cerca le terza vittoria di fila dopo la disfatta contro Scandicci. 14.50 Mancano dieci minuti all’inizio del match, con le due squadre che all’Allianz Cloud stanno terminando il riscaldamento. 14.48 La favorita, seguendo anche le piccole statistiche che abbiamo citato, è la squadra di Paola Egonu. 🔗 Leggi su Oasport.it
Argomenti simili trattati di recente
Archiviato il derby con la Igor Novara, la Wash4Green Monviso Volley si prepara per il difficile match con la Numia Vero Volley Milano. Sul campo della squadra di coach Lavarini Bussoli e compagne sono chiamate ad una sfida importante, dove sarà necessa - facebook.com Vai su Facebook
Domingo 11h San Giovanni (Edinara) x Scandicci 12h Trentino (Flavio)x Padova 13h Busto x Vallefoglia Milano x Macerata Firenze x Monviso 14h Cuneo x Cisterna (Muniz) Piacenza (Bergmann) x Milano (Cachopa) 15h Modena (Bento) x Monza 16:30 P - X Vai su X
LIVE Milano-Monviso, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: padrone di casa per proseguire la risalita - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta LIVE del match tra Numia Vero Volley ... Da oasport.it
LIVE Monviso-Conegliano 0-3, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: tutto facile per l’Imoco, agganciata Novara in cima alla classifica - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SCANDICCI- Scrive oasport.it