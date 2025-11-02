LIVE Milan-Roma Svilar | Belle sensazioni serve una grande prova

Dopo il successo per 2-1 contro il Parma all’Olimpico, la Roma è pronta a scendere in campo contro il Milan questa sera alle 20:45 nel match valido per la decima giornata di Serie A. Occasione ghiotta per la squadra di Gian Piero Gasperini, che con una vittoria salirebbe al primo posto in solitaria in classifica, approfittando del pareggio del Napoli con il Como. Segui la Diretta LIVE del match su SololaRoma.it. 7 minuti fa 2 Novembre 2025 20:03 20:03 Le parole di Svilar. Nel prepartita, Mile Svilar ha parlato ai microfoni di Dazn: “ Bellissime sensazioni, sono quelle di un big match. Ovviamente è presto per parlare di classifiche, oggi dobbiamo provare a fare una grande partita e poi vedremo cosa ne verrà fuori. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - LIVE Milan-Roma, Svilar: “Belle sensazioni, serve una grande prova”

