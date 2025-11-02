LIVE Milan-Roma le formazioni ufficiali | Dybala falso 9 El Aynaoui dal 1?

Dopo il successo per 2-1 contro il Parma all’Olimpico, la Roma è pronta a scendere in campo contro il Milan questa sera alle 20:45 nel match valido per la decima giornata di Serie A. Occasione ghiotta per la squadra di Gian Piero Gasperini, che con una vittoria salirebbe al primo posto in solitaria in classifica, approfittando del pareggio del Napoli con il Como. Segui la Diretta LIVE del match su SololaRoma.it. 11 minuti fa 2 Novembre 2025 19:40 19:40 Le formazioni ufficiali. Gasperini conferma Dybala come falso 9, con Soulé e Cristante a completare il tridente offensivo. El Aynaoui affianca Koné in mezzo al campo, Wesley ancora a sinistra con Celik sull’out di destra. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - LIVE Milan-Roma, le formazioni ufficiali: Dybala falso 9, El Aynaoui dal 1?

