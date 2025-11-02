LIVE Milan-Roma 1-0 | quattro minuti di recupero

Dopo il successo per 2-1 contro il Parma all’Olimpico, la Roma è pronta a scendere in campo contro il Milan questa sera alle 20:45 nel match valido per la decima giornata di Serie A. Occasione ghiotta per la squadra di Gian Piero Gasperini, che con una vittoria salirebbe al primo posto in solitaria in classifica, approfittando del pareggio del Napoli con il Como. Segui la Diretta LIVE del match su SololaRoma.it. 2 minuti fa 2 Novembre 2025 22:38 22:38. 90? – Segnalati 4 minuti di recupero. 6 minuti fa 2 Novembre 2025 22:34 22:34. 87? – Bartesaghi ferma fallosamente l’iniziativa di Baldanzi. Nei rossoneri entra Athekame per Saelemaekers. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - LIVE Milan-Roma 1-0: quattro minuti di recupero

