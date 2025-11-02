LIVE Milan-Roma 1-0 | gol di Pavlovic
Dopo il successo per 2-1 contro il Parma all’Olimpico, la Roma è pronta a scendere in campo contro il Milan questa sera alle 20:45 nel match valido per la decima giornata di Serie A. Occasione ghiotta per la squadra di Gian Piero Gasperini, che con una vittoria salirebbe al primo posto in solitaria in classifica, approfittando del pareggio del Napoli con il Como. Segui la Diretta LIVE del match su SololaRoma.it. 2 minuti fa 2 Novembre 2025 21:28 21:28 39? – Milan in vantaggio. Rossoneri in vantaggio: Leao si invola sulla sinistra, palla bassa per Pavlovic che tutto solo in area piccola mette alle spalle di Svilar. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Argomenti simili trattati di recente
Serie A, in campo Milan-Roma, sfida per la vetta Parma-Bologna 1-3, ai rossoblù il derby emiliano Sprofondo viola: Fiorentina-Lecce 0-1 Torino-Pisa, 2-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calc - facebook.com Vai su Facebook
La nostra formazione per #MilanRoma #ASRoma - X Vai su X
Milan-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Come scrive fanpage.it
Milan – Roma Diretta Tv e Streaming Live Serie A 10° Giornata - Dove vedere Milan – Roma in Diretta Tv e Streaming Live, 10° Giornata Serie A, Domenica 2 Novembre ore 20:45. Si legge su stadiosport.it
Milan-Roma diretta Serie A: segui il big match di San Siro LIVE - La scala del calcio si prepara a una notte da "capolista" per la sfida tra Allegri e Gasperini: tutti gli aggiornamenti ... Da msn.com