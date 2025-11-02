LIVE Milan-Roma 1-0 | doppio cambio dentro Pellegrini e Bailey per El Aynaoui e Soulé
Dopo il successo per 2-1 contro il Parma all’Olimpico, la Roma è pronta a scendere in campo contro il Milan questa sera alle 20:45 nel match valido per la decima giornata di Serie A. Occasione ghiotta per la squadra di Gian Piero Gasperini, che con una vittoria salirebbe al primo posto in solitaria in classifica, approfittando del pareggio del Napoli con il Como. Segui la Diretta LIVE del match su SololaRoma.it. Pochi secondi fa 2 Novembre 2025 22:00 22:00. 52? – Altra occasione per il Milan, Svilar blocca in tuffo la conclusione di Ricci. 1 minuti fa 2 Novembre 2025 21:59 21:59. 51? – L’approccio non è piaciuto a Gasperini, che opta subito per due cambi: dentro Pellegrini e Bailey per El Aynaoui e Soulé. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
