LIVE Milan-Roma 0-0 | Ndicka spreca di testa

Dopo il successo per 2-1 contro il Parma all’Olimpico, la Roma è pronta a scendere in campo contro il Milan questa sera alle 20:45 nel match valido per la decima giornata di Serie A. Occasione ghiotta per la squadra di Gian Piero Gasperini, che con una vittoria salirebbe al primo posto in solitaria in classifica, approfittando del pareggio del Napoli con il Como. Segui la Diretta LIVE del match su SololaRoma.it. 2 minuti fa 2 Novembre 2025 20:58 20:58. 10? – Wesley scappa alle spalle di Saelemaekers, punizione da posizione laterale per la Roma dalla trequarti. Sugli sviluppi della punizione, Soulé crossa in area per Ndicka, che stacca da solo di testa ma mette a lato. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - LIVE Milan-Roma 0-0: Ndicka spreca di testa

News recenti che potrebbero piacerti

Serie A, in campo Milan-Roma, sfida per la vetta Parma-Bologna 1-3, ai rossoblù il derby emiliano Sprofondo viola: Fiorentina-Lecce 0-1 Torino-Pisa, 2-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calc - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Roma, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv - X Vai su X

Milan-Roma diretta Serie A: segui il big match di San Siro LIVE - La scala del calcio si prepara a una notte da "capolista" per la sfida tra Allegri e Gasperini: tutti gli aggiornamenti ... Secondo corrieredellosport.it

Milan-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6 vittorie, 4 pareggi), anche se ha perso quella più recente (3- Come scrive sport.sky.it

Milan-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it