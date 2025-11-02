LIVE Milan-Roma 0-0 | inizia il match

Dopo il successo per 2-1 contro il Parma all’Olimpico, la Roma è pronta a scendere in campo contro il Milan questa sera alle 20:45 nel match valido per la decima giornata di Serie A. Occasione ghiotta per la squadra di Gian Piero Gasperini, che con una vittoria salirebbe al primo posto in solitaria in classifica, approfittando del pareggio del Napoli con il Como. Segui la Diretta LIVE del match su SololaRoma.it. 2 minuti fa 2 Novembre 2025 20:49 20:49 Via alla gara!. Inizia il match, è la Roma a giocare il primo pallone della gara. 2 minuti fa 2 Novembre 2025 20:48 20:48 Minuto di silenzio. Prima del calcio d’inizio, è stato osservato un minuto di silenzio per Galeone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - LIVE Milan-Roma 0-0: inizia il match

Leggi anche questi approfondimenti

Serie A, in campo Milan-Roma, sfida per la vetta Parma-Bologna 1-3, ai rossoblù il derby emiliano Sprofondo viola: Fiorentina-Lecce 0-1 Torino-Pisa, 2-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calc - facebook.com Vai su Facebook

Milan-Roma, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv - X Vai su X

Milan-Roma diretta Serie A: segui il big match di San Siro LIVE - La scala del calcio si prepara a una notte da "capolista" per la sfida tra Allegri e Gasperini: tutti gli aggiornamenti ... Segnala corrieredellosport.it

Milan-Roma LIVE 0-0 - Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una ... Si legge su msn.com

Milan-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE - Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle ultime 11 sfide contro la Roma in campionato (6 vittorie, 4 pareggi), anche se ha perso quella più recente (3- sport.sky.it scrive