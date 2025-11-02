LIVE Milan-Roma 0-0 | chance sprecata da Dybala
Dopo il successo per 2-1 contro il Parma all’Olimpico, la Roma è pronta a scendere in campo contro il Milan questa sera alle 20:45 nel match valido per la decima giornata di Serie A. Occasione ghiotta per la squadra di Gian Piero Gasperini, che con una vittoria salirebbe al primo posto in solitaria in classifica, approfittando del pareggio del Napoli con il Como. Segui la Diretta LIVE del match su SololaRoma.it. 1 minuti fa 2 Novembre 2025 21:09 21:09. 21? – Colpo di testa di Pavlovic da corner, palla a lato. 2 minuti fa 2 Novembre 2025 21:08 21:08. 20? – Altro tiro in porta della Roma, il destro di Wesley però è ancora debole e Maignan blocca. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Scopri altri approfondimenti
Serie A, in campo Milan-Roma, sfida per la vetta Parma-Bologna 1-3, ai rossoblù il derby emiliano Sprofondo viola: Fiorentina-Lecce 0-1 Torino-Pisa, 2-2 Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/maratona-campionato-calc - facebook.com Vai su Facebook
La nostra formazione per #MilanRoma #ASRoma - X Vai su X
Milan-Roma diretta Serie A: segui il big match di San Siro LIVE - La scala del calcio si prepara a una notte da "capolista" per la sfida tra Allegri e Gasperini: tutti gli aggiornamenti ... corrieredellosport.it scrive
Milan-Roma LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A - Roma di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it
Milan-Roma LIVE 0-0 - Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una ... msn.com scrive