Dopo il successo per 2-1 contro il Parma all’Olimpico, la Roma è pronta a scendere in campo contro il Milan questa sera alle 20:45 nel match valido per la decima giornata di Serie A. Occasione ghiotta per la squadra di Gian Piero Gasperini, che con una vittoria salirebbe al primo posto in solitaria in classifica, approfittando del pareggio del Napoli con il Como. Segui la Diretta LIVE del match su SololaRoma.it. 1 minuti fa 2 Novembre 2025 21:09 21:09. 21? – Colpo di testa di Pavlovic da corner, palla a lato. 2 minuti fa 2 Novembre 2025 21:08 21:08. 20? – Altro tiro in porta della Roma, il destro di Wesley però è ancora debole e Maignan blocca. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - LIVE Milan-Roma 0-0: chance sprecata da Dybala