LIVE Maratona di New York 2025 in DIRETTA | Obiri trionfo e record! Quartetto davanti tra gli uomini Meucci in lotta per la top10
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58: Sono in quattro davanti nella gara maschile. Questa la situazione ai 35 km: 1 Albert Korir (Kenya) – 1:47:37 2 Hillary Bor (USA) – 1:47:37 (+0.18) 3 Patrick Dever (Gran Bretagna) – 1:47:37 (+0.19) 4 Benson Kipruto (Kenya) – 1:47:38 (+0.85) 5 Alexander Mutiso (Kenya) – 1:47:38 (+0.99) 6 Abbabiya Simbassa (USA) – 1:47:40 (+3.04) 7 Abel Kipchumba (Kenya) – 1:47:41 (+3.81) 8 Tsegay Weldlibanos (Eritrea) – 1:47:41 (+4.03) 9 Matthias Kyburz (Svizzera) – 1:48:03 (+25.92) 10 Charles Hicks (Gran Bretagna) – 1:48:03 (+26.09) 11 Daniele Meucci (Italia) – 1:48:03 (+26. 🔗 Leggi su Oasport.it
