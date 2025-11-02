LIVE Maratona di New York 2025 in DIRETTA | Obiri Chepkirui e Lokedi in testa fra le donne otto davanti tra gli uomini Meucci insegue
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.39. Kipchoge si è staccato dal gruppo di Meucci che al km 30 è 13mo. Può cercare l’assalto alla top 10 l’azzurro. Questa la situazoione. Otto davanti e a inseguire a 24? il gruppetto di Meucci: 1 Albert Korir (Kenya) – 1:32:21 2 Benson Kipruto (Kenya) – 1:32:21 (+0.24) 3 Abel Kipchumba (Kenya) – 1:32:21 (+0.32) 4 Hillary Bor (USA) – 1:32:21 (+0.34) 5 Tsegay Weldlibanos (Eritrea) – 1:32:21 (+0.42) 6 Abbabiya Simbassa (USA) – 1:32:22 (+0.57) 7 Alexander Mutiso (Kenya) – 1:32:22 (+0.58) 8 Patrick Dever (Gran Bretagna) – 1:32:22 (+0.68) 9 Sondre Nordstad Moen (Norvegia) – 1:32:45 (+23. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Nella settimana podistica che culminerà con la disputa domenica 2 novembre della maratona diNew York gli atleti del Marathon Club Ischia sono stati impegnati in due diverse competizioni.Chris Florido ha preso parte alla diciassettesima edizione della Cors - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Maratona di New York 2025 in DIRETTA: show nella Grande Mela, c’è Meucci - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2025 della Maratona di New York. Scrive oasport.it
Su che canale la Maratona di New York 2025 oggi in tv: orari di partenza, programma, streaming - Si preannuncia grande spettacolo lungo le strade della Grande Mela per quella che è la ... Secondo oasport.it
Maratona di New York 2025: programma, atlete e atleti da seguire e dove vedere la corsa in diretta · Atletica - Diverse stelle Olimpiche della maratona, guidate dal keniano Eliud Kipchoge, prenderanno il via alla gara domenica 2 novembre. Riporta olympics.com