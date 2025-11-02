LIVE Maratona di New York 2025 in DIRETTA | Obiri Chepkirui e Lokedi in testa fra le donne otto davanti tra gli uomini Meucci insegue

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.39. Kipchoge si è staccato dal gruppo di Meucci che al km 30 è 13mo. Può cercare l’assalto alla top 10 l’azzurro. Questa la situazoione. Otto davanti e a inseguire a 24? il gruppetto di Meucci: 1 Albert Korir (Kenya) – 1:32:21 2 Benson Kipruto (Kenya) – 1:32:21 (+0.24) 3 Abel Kipchumba (Kenya) – 1:32:21 (+0.32) 4 Hillary Bor (USA) – 1:32:21 (+0.34) 5 Tsegay Weldlibanos (Eritrea) – 1:32:21 (+0.42) 6 Abbabiya Simbassa (USA) – 1:32:22 (+0.57) 7 Alexander Mutiso (Kenya) – 1:32:22 (+0.58) 8 Patrick Dever (Gran Bretagna) – 1:32:22 (+0.68) 9 Sondre Nordstad Moen (Norvegia) – 1:32:45 (+23. 🔗 Leggi su Oasport.it

