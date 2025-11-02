LIVE Maratona di New York 2025 in DIRETTA | Obiri Chepkirui e Lokedi in testa fra le donne ci prova Bor nella gara maschile
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30: Meucci brillante nel secondo gruppo alle spalle di Kipchoge 16.29. Negli otto di testa nella gara maschile ci sono: Bor, Mutiso, Korir, Kipchumba, Kipruto, Dever 16.26: Aumenta il vantaggio del terzetto di testa nella gara femminile 16.26: Gruppetto di otto compreso Bol che viene ripreso. Non c’è Kipchoge fra i primi e neppure Meucci che è nel secondo gruppo dove c’è anche Nageeye 16.25: Ora si spezza il gruppo della gara maschile. E’ il primo momento decisivo, ora non si scherza più 16.24. Questa la situazione al km 25 nella gara maschile: 1 Hillary Bor (USA) – 1:17:53 2 Alexander Mutiso (Kenya) – 1:17:55 (+2. 🔗 Leggi su Oasport.it
