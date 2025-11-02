LIVE Maratona di New York 2025 in DIRETTA | Bekele e Kipchoge promettono spettacolo l’Italia punta su Meucci
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.18: Torna la 42 km più prestigiosa, iconica e importante al mondo. Nella Grande Mela si preannuncia grandissimo spettacolo, lungo il classico tracciato che prevede la partenza da Staten Island, con partenza a Fort Wadsworth e subito il momento magico dell’attraversamento del Ponte di Verrazzano in cui viene affrontata una salita iniziale di 60 metri nel primo chilometro e mezzo seguita da una lunga discesa. L’arrivo invece è previsto come da tradizione a Central Park, con gli ultimi 4000 metri di saliscendi fino al traguardo. 14.15: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della edizione 2025 della Maratona di New York. 🔗 Leggi su Oasport.it
