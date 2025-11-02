LIVE Italia-Messico Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA | L’Italia purtroppo deve rinunciare alla capitana Venturelli
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1? Ci siamo! Possesso azzurro al fischio d’inizio. 19:59 Mancano pochi secondi all’inizio del match. 19:57 Il Messico conferma l’11 degli ottavi di finale contro il Paraguay. L’Italia deve purtroppo rinunciare alla sua capitana Venturelli per un infortunio subito contro la Nigeria. 19:53 È il momento degli inni da parte delle squadre. 19:52 Le giocatrici stanno entrando in campo. Manca pochissimo al fischio d’inizio. 19:48 La vincente di questa partita affronterà l’Olanda in semifinale, che ha sconfitto la Francia ai rigori decisivi (3-2). 19:42 Queste sono le formazioni in campo: ITALIA (4-2-3-1) Robbioni; Pomati; Bressan, Verrini; Randazzo; Giudici; Robino; Copelli, Guerzoni; Galli; Volpini. 🔗 Leggi su Oasport.it
