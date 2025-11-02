CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ultimo quarto di finale del Mondiale di calcio femminile U17 in Marocco. A scendere in campo saranno le azzurre opposte alla squadra messicana. Le ragazze dell’U17 si sono qualificate al primo posto nel loro girone, il gruppo A, composto dal Brasile, dalla squadra di casa del Marocco e la Costa Rica. Le azzurrine hanno vinto tutte le partite portandosi a 9 punti pieni. Agli ottavi hanno poi portato a casa il risultato contro a suon di gol per 4-0 contro l’ostica Nigeria, qualificata per terza nel gruppo D e una delle favorite iniziali alla vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Messico, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: azzurrine a caccia della semifinale