LIVE Italia-Messico 0-0 Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA | squadre molto bloccate nel primo tempo

Oasport.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   25? Le due squadre hanno un po’ ripreso il ritmo di inizio gara. Si gioca molto a centrocampo ma poco nelle aree offensive. 21? Giudici sbaglia il rigore! Calcia piano e centrale. Murrieta la prende in due tempi. 19? Calcio di rigore! Dopo diversi minuti di controllo al VAR, chiamato dall’Italia, la Direttrice di gara annulla il gol al Messico e segnala il calcio di rigore per l’Italia per il contatto di prima su Copelli. Attenzione l’Italia si gioca il richiamo del VAR per l’azione di prima di Copelli. 15? Gol del Messico! Stack si fa trovare libera, servita da Sanchez, ed entra in area di rigore segnando il gol dell’1 a 0 con un sinistro potente. 🔗 Leggi su Oasport.it

