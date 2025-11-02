CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fine primo tempo. A tra poco con l’inizio della seconda metà di gara. 52? Stack reclama un fallo in area di rigore italiana per un contatto Bressan. La direttrice di gara non segnala nessun fallo. 48? Ci prova Sanchez dal limite dell’area di rigore con il destro. Calcia centrale e nessun problema per Robbioni che stoppa il tiro afferrando la palla tra le mani. 47? Battuto corto. Bressan prende la palla e la butta in avanti. 46? Calcio di punizione nei pressi dell’area di rigore per il Messico. Se lo guadagna Sanchez in contrasto con Pomati. 45? Saranno 7 i minuti di recupero. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Messico, 0-0, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: si riparte con il secondo tempo