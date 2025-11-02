LIVE Italia-Messico 0-0 Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA | le azzurrine partono meglio nel secondo tempo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 57? Azione pericolosa del Messico. Reyes calcio da lontano. La palla sfiora di poco la traversa. 55? Ancora Galli che con un passaggio filtrante di Guerzoni si inserisce a ridosso della porta avversaria e prova il tiro. Murrieta però la anticipa. 53? Nell’azione di gioco si è fatta male Verrini saltando nel tentativo di prendere il pallone e cadendo poi male. Per fortuna si è rialzata. 52? Bella parata di Murrieta! Colpo di testa di Galli su cross di Robino. Ma la giocatrice messicana para e mette in calcio d’angolo. 50? Azione pericolosa dell’Italia, che sembra partita meglio rispetto il primo tempo, Volpini avanza da sola in linea retta e si ritrova 3-4 giocatrici messicane davanti che la bloccano. 🔗 Leggi su Oasport.it

