CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Saranno 7 i minuti di recupero. Giustificati dai due richiami al VAR. 42? Sono arrivati i soccorsi in campo per soccorrere la giocatrice messicana. Murrieta si è alzata. Per fortuna sembra solo una forte botta. Poi passata. 40? Sbaglia pure Galli! Anche lei calcia centrale, seppur il tiro era potente. Murrieta ci arriva con il piede e parando il tiro si è anche infortunata. 39? Rigore confermato! Va Galli al dischetto. Il Messico si gioca il richiamo al VAR. 37? Calcio di rigore! Galli avanza in area di rigore e viene fermata fallosamente da Villalpando. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Messico, 0-0, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: le azzurre falliscono due rigori nel primo tempo