LIVE Italia-Messico 0-0 Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA | le azzurre falliscono due rigori nel primo tempo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? Saranno 7 i minuti di recupero. Giustificati dai due richiami al VAR. 42? Sono arrivati i soccorsi in campo per soccorrere la giocatrice messicana. Murrieta si è alzata. Per fortuna sembra solo una forte botta. Poi passata. 40? Sbaglia pure Galli! Anche lei calcia centrale, seppur il tiro era potente. Murrieta ci arriva con il piede e parando il tiro si è anche infortunata. 39? Rigore confermato! Va Galli al dischetto. Il Messico si gioca il richiamo al VAR. 37? Calcio di rigore! Galli avanza in area di rigore e viene fermata fallosamente da Villalpando. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Quest’anno, in occasione del #DíaDeMuertos, l’Ambasciata del Messico in Italia ha dedicato il proprio altare tradizionale (ofrenda) alla memoria di Julieta Norma Fierro Gossman, eminente fisica, astronoma e divulgatrice scientifica messicana. Con questa ofr - facebook.com Vai su Facebook
Dall’Australia al Messico, dall’Italia alla Cina, le storie della #BiennaleCollegeCinema non hanno davvero confini! Oggi, a Ca’ Giustinian, 12 team composti da regista e produttore o produttrice presentano i progetti selezionati per la quattordicesima edizione d - X Vai su X
LIVE Italia-Messico, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: azzurrine a caccia della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Da oasport.it