LIVE Italia-Messico 0-0 Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA | Gol annullato al Messico e rigore per l’Italia
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Attenzione l’Italia si gioca il richiamo del VAR per l’azione di prima di Copelli. 15? Gol del Messico! Azione personale di Stack che entra in area di rigore e segna il gol dell’1 a 0. Il tiro viene un po’ sporcato da Verrini. 13? Bella azione di Copelli che da avanza in area di rigore. Viene però fermata da Ibarra e rimane giù per terra. La direttrice di gara non segnala nessun fallo. 10? Azione timida del Messico con Miyazato, che prova a entrare in area di rigore ma viene fermata Bressan che si guadagna anche la rimessa dal fondo. 6? Galli prova ad avanzare sulla fascia per servire Volpini. 🔗 Leggi su Oasport.it
