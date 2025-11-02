CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Le italiane calceranno per prime. Inizia Bedini. La direttrice di gara fischia la fine dei 90?. Si va ai rigori. 98? Giallo per Verrini per fallo su Stack. Punizione per il Messico. Calciata poi fuori nel tentativo di tiro in porta. 96? Confermato il fuorigioco. Gol annullato. L’Italia chiama il controllo al VAR. 96? Gol di Galli dopo una mischia in area di rigore! La direttrice di gara fischia però il fuorigioco di Bressan in traiettoria sul pallone. 94? Cambio per l’Italia. Esce Pomati e al suo posto Perlizzi. 90? Saranno 4 i minuti di recupero. Ma Solis si è fatta male ed esce al posto di Ruiz. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Italia-Messico, 0-0, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: Gol annullato a Galli al 96?. Si va ai rigori