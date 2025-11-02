LIVE Italia-Messico 0-0 Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA | Giudici fallisce un rigore
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 25? Le due squadre hanno un po’ ripreso il ritmo di inizio gara. Si gioca molto a centrocampo ma poco nelle aree offensive. 20? Giudici sbaglia il rigore! Calcia piano e centrale. Murrieta la prende in due tempi. 19? Calcio di rigore! Dopo diversi minuti di controllo al Var, chiamato dall’Italia, la Direttrice di gara annulla il gol al Messico e segnala il calcio di rigore per l’Italia per il contatto di prima su Copelli. Attenzione l’Italia si gioca il richiamo del VAR per l’azione di prima di Copelli. 15? Gol del Messico! Stack si fa trovare libera, servita da Sanchez, ed entra in area di rigore segnando il gol dell’1 a 0 con un sinistro potente. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Quest’anno, in occasione del #DíaDeMuertos, l’Ambasciata del Messico in Italia ha dedicato il proprio altare tradizionale (ofrenda) alla memoria di Julieta Norma Fierro Gossman, eminente fisica, astronoma e divulgatrice scientifica messicana. Con questa ofr - facebook.com Vai su Facebook
Dall’Australia al Messico, dall’Italia alla Cina, le storie della #BiennaleCollegeCinema non hanno davvero confini! Oggi, a Ca’ Giustinian, 12 team composti da regista e produttore o produttrice presentano i progetti selezionati per la quattordicesima edizione d - X Vai su X
LIVE Italia-Messico, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: azzurrine a caccia della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Secondo oasport.it