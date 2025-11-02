LIVE Italia-Messico 0-0 Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA | azzurrine più pericolose nel secondo tempo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61? Ammonita Martinez per un fallo su Copelli. 60? Bel cross in mezzo all’area di rigore italiana di Solis. Sanchez non ci arriva per poco. 58? Cambio per il Messico. Esce Miyazato ed entra Monroy. 57? Azione pericolosa del Messico. Reyes calcio da lontano. La palla sfiora di poco la traversa. 55? Ancora Galli che con un passaggio filtrante di Guerzoni si inserisce a ridosso della porta avversaria e prova il tiro. Murrieta però la anticipa. 53? Nell’azione di gioco si è fatta male Verrini saltando nel tentativo di prendere il pallone e cadendo poi male. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Quest’anno, in occasione del #DíaDeMuertos, l’Ambasciata del Messico in Italia ha dedicato il proprio altare tradizionale (ofrenda) alla memoria di Julieta Norma Fierro Gossman, eminente fisica, astronoma e divulgatrice scientifica messicana. Con questa ofr - facebook.com Vai su Facebook
Dall’Australia al Messico, dall’Italia alla Cina, le storie della #BiennaleCollegeCinema non hanno davvero confini! Oggi, a Ca’ Giustinian, 12 team composti da regista e produttore o produttrice presentano i progetti selezionati per la quattordicesima edizione d - X Vai su X
LIVE Italia-Messico, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: azzurrine a caccia della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Come scrive oasport.it