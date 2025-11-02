CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 61? Ammonita Martinez per un fallo su Copelli. 60? Bel cross in mezzo all’area di rigore italiana di Solis. Sanchez non ci arriva per poco. 58? Cambio per il Messico. Esce Miyazato ed entra Monroy. 57? Azione pericolosa del Messico. Reyes calcio da lontano. La palla sfiora di poco la traversa. 55? Ancora Galli che con un passaggio filtrante di Guerzoni si inserisce a ridosso della porta avversaria e prova il tiro. Murrieta però la anticipa. 53? Nell’azione di gioco si è fatta male Verrini saltando nel tentativo di prendere il pallone e cadendo poi male. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Italia-Messico, 0-0, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: azzurrine più pericolose nel secondo tempo