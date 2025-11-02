LIVE Italia-Messico 0-0 Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA | azzurrine più pericolose nel secondo tempo ma risultato ancora bloccato
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? Secondo cambio per il Messico. Esce Sanchez per Avila. 69? Giallo per Robino. Monroy tenta di passarla ma la giocatrice italiana blocca la messicana con una spallata fallosa. Monroy rimane a terra. Fortunatamente si rialza poco dopo. 65? Cross dalla fascia sinistra di Villalpando. La prende Monroy, ma la colpisce appena con il destro mandandola fuori. Rimessa dal fondo. 61? Ammonita Martinez per un fallo su Copelli. 60? Bel cross in mezzo all’area di rigore italiana di Solis. Sanchez non ci arriva per poco. 58? Cambio per il Messico. Esce Miyazato ed entra Monroy. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Quest’anno, in occasione del #DíaDeMuertos, l’Ambasciata del Messico in Italia ha dedicato il proprio altare tradizionale (ofrenda) alla memoria di Julieta Norma Fierro Gossman, eminente fisica, astronoma e divulgatrice scientifica messicana. Con questa ofr - facebook.com Vai su Facebook
Dall’Australia al Messico, dall’Italia alla Cina, le storie della #BiennaleCollegeCinema non hanno davvero confini! Oggi, a Ca’ Giustinian, 12 team composti da regista e produttore o produttrice presentano i progetti selezionati per la quattordicesima edizione d - X Vai su X
LIVE Italia-Messico, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: azzurrine a caccia della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Scrive oasport.it