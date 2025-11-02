LIVE Italia-Messico 0-0 Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA | azzurrine più pericolose nel secondo tempo ma risultato ancora bloccato

Oasport.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 70? Secondo cambio per il Messico. Esce Sanchez per Avila. 69? Giallo per Robino. Monroy tenta di passarla ma la giocatrice italiana blocca la messicana con una spallata fallosa. Monroy rimane a terra. Fortunatamente si rialza poco dopo. 65? Cross dalla fascia sinistra di Villalpando. La prende Monroy, ma la colpisce appena con il destro mandandola fuori. Rimessa dal fondo. 61? Ammonita Martinez per un fallo su Copelli. 60? Bel cross in mezzo all’area di rigore italiana di Solis. Sanchez non ci arriva per poco. 58? Cambio per il Messico. Esce Miyazato ed entra Monroy. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia messico 0 0 mondiali di calcio femminile u17 in diretta azzurrine pi249 pericolose nel secondo tempo ma risultato ancora bloccato

© Oasport.it - LIVE Italia-Messico, 0-0, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: azzurrine più pericolose nel secondo tempo, ma risultato ancora bloccato

Altre letture consigliate

LIVE Italia-Messico, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: azzurrine a caccia della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Messico 0