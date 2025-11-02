LIVE Italia-Messico 0-0 4-5 Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA | le messicane passano ai rigori

Oasport.it | 2 nov 2025

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE   4-5 Avila segna il rigore decisivo e finisce qui il Mondiale per le azzurrine che escono comunque a testa alta. 4-4 Bressan in gol. Calcia angolato sulla destra. Rigore ora decisivo per il Messico. 3-4 Alvarado la manda in rete con un potente destro angolato sulla sinistra. Robbioni intuisce la traiettoria ma non ci arriva. 3-3 Robino segna. Forte sinistro angolato sulla destra. 2-3 Segna Villalpando. Potente tiro con il mancino alto sulla destra. Robbioni non ci arriva. Sbaglia il rigore Giudici. Calcia sulla destra. Murrieta intuisce e para il tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it

