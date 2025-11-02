LIVE Italia-Messico 0-0 4-5 Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA | le messicane passano ai rigori
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-5 Avila segna il rigore decisivo e finisce qui il Mondiale per le azzurrine che escono comunque a testa alta. 4-4 Bressan in gol. Calcia angolato sulla destra. Rigore ora decisivo per il Messico. 3-4 Alvarado la manda in rete con un potente destro angolato sulla sinistra. Robbioni intuisce la traiettoria ma non ci arriva. 3-3 Robino segna. Forte sinistro angolato sulla destra. 2-3 Segna Villalpando. Potente tiro con il mancino alto sulla destra. Robbioni non ci arriva. Sbaglia il rigore Giudici. Calcia sulla destra. Murrieta intuisce e para il tiro. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
Quest’anno, in occasione del #DíaDeMuertos, l’Ambasciata del Messico in Italia ha dedicato il proprio altare tradizionale (ofrenda) alla memoria di Julieta Norma Fierro Gossman, eminente fisica, astronoma e divulgatrice scientifica messicana. Con questa ofr - facebook.com Vai su Facebook
Dall’Australia al Messico, dall’Italia alla Cina, le storie della #BiennaleCollegeCinema non hanno davvero confini! Oggi, a Ca’ Giustinian, 12 team composti da regista e produttore o produttrice presentano i progetti selezionati per la quattordicesima edizione d - X Vai su X
LIVE Italia-Messico, Mondiali di calcio femminile U17 in DIRETTA: azzurrine a caccia della semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti amici di OA Sport! Da oasport.it