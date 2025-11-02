Davvero l'Italia, come molti dicono, è un Paese di persone emotive che mettono al centro i sentimenti e le emozioni? Qualcuno dice che abbiamo caratteri molto più espansivi rispetto ai Paesi del nord e che i nostri giovani siano molto creativi. Ma spesso si sente dire che un grosso problema dell'Italia sia l'invidia. L'invidia è una scocciatura antica ed è anche un po' il motivo per cui, come dicevano gli antichi, nessuno è profeta in patria. Perché forse proprio nei posti in cui siamo nati e ci conoscono tutti che sembriamo più insopportabili. Perché qualunque successo tu raggiunga sarà molto più inaccettabile da chi ti conosce bene perché è partito nella tua stessa condizione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'invidia e la catena del successo