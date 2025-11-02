L’inverno si avvicina chiude il passo San Marco
DA SAPERE. Come ogni anno in questo periodo chiude il passo San Marco che, a 1.992 metri di quota, collega la Val Brembana con la Valtellina, la provincia di Bergamo con Sondrio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
