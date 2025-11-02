L’Inter vince su autogol all’ultimo minuto ma vince Aveva segnato persino Zielinski con un gran gol
L’Inter vince su autogol all’ultimo minuto (ma vince). Avevo a segnato anche Zielinski con un gran gol Alla fine l’Inter riesce a vincere. Due a uno al Verona grazie un’autorete all’ultimo minuto del recupero. Cross innocuo di Barella, Frese la devia e il pallone finisce in rete. L’Inter si riporta a un punto dal Napoli. In attesa che stasera giochi la Roma contro il Milan. Sfortunato il Verona che mette in mostra la solita squadra spumeggiante, soprattutto in attacco, ma che stringi stringi non porta a casa niente. Chivu prosegue la strada del turn-over, lascia in panchina Barella, Dumfries, Dimarco. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
