L' Inter soffre ma passa a Verona decide l' autogol di Frese al 94'

Nel primo tempo botta e risposta Zielinski-Giovane: nerazzurri a -1 dal Napoli VERONA - Un'autorete in pieno recupero permette all'Inter di portare via tre punti dal Bentegodi: la sfortunata deviazione di Frese, su cross di Barella, regala il secondo posto momentaneo ai nerazzurri di Chivu, stessi p. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

