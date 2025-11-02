L' Inter passa a Verona all' ultimo respiro grazie a un autogol | i nerazzurri accorciano sul Napoli

L' Inter vince 2-1 in trasferta a Verona, nella sfida valida per la decima giornata di Serie A. I nerazzurri trovano il vantaggio al 16' con un piatto al volo da fuori area di Piotr Zielinski. Sul finire del primo tempo l'Inter cala e viene fuori il Verona. Al 40' il brasiliano Giovane piega le mani a Sommer con una conclusione sotto la traversa. Nel recupero Orban sfiora il vantaggio, colpendo il palo. Nelle ripresa la squadra di Chivu è poco brillante e costruisce poco dalle parti di Montipò. In pieno recupero l'autorete di Frese dopo un batti e ribatti in area punisce il Verona, beffati dopo un'ottima prestazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - L'Inter passa a Verona all'ultimo respiro grazie a un autogol: i nerazzurri accorciano sul Napoli

