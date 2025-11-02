L' Inter e i gol da palla inattiva un' arma letale Quello di Zielinski è il 9° centro stagionale

Chivu nel dopo gara ha reso merito al suo assistente Palombo, che se ne occupa in settimana. La stagione si era proprio aperta con una rete di Bastoni da palla ferma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - L'Inter e i gol da palla inattiva, un'arma letale. Quello di Zielinski è il 9° centro stagionale

Approfondisci con queste news

L' #Inter prende il massimo possibile da una partita difficilissima, soprattutto nel secondo tempo. Le statistiche non ingannino: il dominio di palla e territoriale è stato quasi sempre sterile contro un #Verona organizzatissimo e pericoloso a ogni ripartenza. Passo - X Vai su X

A Viva el Futbol: «Il #Napoli, pur con una rosa inferiore, ha avuto una strategia calcistica diversa. Ha lasciato il pallino all'Inter, per poi recuperare palla e allargare il gioco» - facebook.com Vai su Facebook

L'Inter e i gol da palla inattiva, un'arma letale. Quello di Zielinski è il 9° centro stagionale - Chivu nel dopo gara ha reso merito al suo assistente Palombo, che se ne occupa in settimana. msn.com scrive

Zielinski: “Il gol è nato ieri, grazie a Palombo: lo avevamo provato. La sofferenza…” - 0, ha commentato la gara del Bentegodi ai microfoni di Inter TV ... Scrive msn.com

Chivu dopo Verona Inter: «Partite così è più facile perderle che vincerle, complimenti al Verona. Il gol? Merito di Palombo, non ero d’accordo» - Il tecnico dei nerazzurri ha commentato a Dazn il successo dei suoi in extremis al Bentegodi! calcionews24.com scrive