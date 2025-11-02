L' Inter e i gol da palla inattiva un' arma letale Quello di Zielinski è il 9° centro stagionale

Gazzetta.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Chivu nel dopo gara ha reso merito al suo assistente Palombo, che se ne occupa in settimana. La stagione si era proprio aperta con una rete di Bastoni da palla ferma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

