L’Inter batte il Verona all’ultimo respiro | decide un autogol al 94? è 2-1

L' Inter conquista una vittoria fondamentale al Bentegodi, superando il Verona per 2-1 grazie a un'autorete nel finale che regala ai nerazzurri tre punti d'oro in chiave classifica. Una partita sofferta, decisa soltanto nei minuti di recupero, che permette alla squadra di Cristian Chivu di agganciare momentaneamente la Roma al secondo posto in attesa della sfida dei giallorossi contro il Milan. Fin dai primi minuti, l'Inter ha mostrato maggiore personalità e controllo del gioco, cercando di imporre il proprio ritmo. La pressione alta e il possesso palla insistito hanno costretto il Verona nella propria metà campo, con i padroni di casa che hanno provato a colpire in ripartenza sfruttando la velocità dei propri esterni.

