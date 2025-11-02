L' Inter batte il Verona all' ultimo respiro adesso è a un punto dal Napoli|Fine 1-2 

Xml2.corriere.it | 2 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'Inter ha il colpo di coda contro un ottimo Verona. Decisivi di cambi di Chivu: è Barella che inganna Frese con un tiro deviato nella propria porta. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

