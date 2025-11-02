Nottata di lavoro intenso, quella di Halloween, per sanitari e forze dell’ordine. Il bilancio del Monsterland Festival in Autodromo, dal punto di vista della salute pubblica, parla infatti di 190 persone assistite nei posti medici avanzati allestiti dall’ Ausl nel paddock. Sei di queste sono trasportate in ospedale, una delle quali risultava ancora in osservazione ieri mattina. Secondo quanto ricostruito dalla stessa Azienda sanitaria, le principali cause di intervento sono state intossicazioni da alcol e droghe, alcuni traumi lievi e irritazioni da spray urticante. Nessuno dei pazienti presentava però condizioni che destassero particolare preoccupazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L'intensa nottata. Soccorsi 190 giovani. Furti, rapine e spaccio: scattano le denunce